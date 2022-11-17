***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 15:59
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080890
BIST
17:184.539
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -129,69
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:1818,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:1819,2540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0790
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:181.052,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,35
|Açılış
|: 1.052,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:18
|MTRKS
|42,90
|136.231.110
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.692.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.120.028
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|57.376.785
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.753.932
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.164.299
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.327.709.477
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|208.759.064
|% -9,98
|
|THYAO
|107,30
|11.112.753.349
|% 2,58
|
|EREGL
|37,26
|6.811.101.260
|% 0,59
|
|ASELS
|41,22
|5.898.299.560
|% 3,46
|
|KONTR
|194,10
|4.450.293.871
|% -9,97
|
|KOZAL
|267,20
|3.476.933.449
|% 9,02
|
|EKGYO
|5,48
|1.990.755.007
|% -0,90
|
|ALBRK
|3,15
|1.099.719.961
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,37
|3.274.637.332
|% -8,94
|
|YKBNK
|10,39
|3.314.695.042
|% -5,29
|
|HALKB
|9,47
|3.093.366.890
|% -7,88
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6163
|% 0,14
|
|Euro
|19,2395
|19,2540
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,8831
|21,9929
|% -0,92
|
|Frank
|19,4852
|19,6026
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9385
|4,9632
|% 0,18
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-16,26
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-8,90
|
|Cumhuriyet
|7.025
|7.132
|-72,00
|
|Tam
|6.995
|7.111
|-51,00
|
|Yarım
|3.397
|3.477
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,37
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|-1,63
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 75 altında . İşlem hacmi 101, 307.00 milyon TL de
-
17:32HALKB
Yüzde -8.17 oranında düşüşle 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 336, 195 adet işlem
-
17:30HKTM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 100.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 757, 961 adet işlem
-
17:29GWIND
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 533, 598 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -113, 77 kaybederek (% -2.77 ) 3, 998