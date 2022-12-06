***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:15
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084691
BIST
11:074.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,14
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:0718,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:0719,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:071.062,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.062,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BARMA
|122,10
|24.940.879
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.552.738
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.368.609
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|18.378.447
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|11.490.697
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|374.585.865
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|142.760.726
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|98.424.357
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|27.159.606
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,27
|3.746.612.656
|% 6,41
|
|EREGL
|42,90
|2.601.834.428
|% 1,08
|
|THYAO
|138,50
|2.463.765.929
|% -0,07
|
|ENKAI
|27,48
|1.624.303.387
|% 3,08
|
|ASELS
|50,85
|1.394.874.818
|% 2,15
|
|KRDMD
|17,27
|3.746.612.656
|% 6,41
|
|ADESE
|1,90
|192.837.535
|% 2,70
|
|EKGYO
|7,27
|638.326.173
|% 0,00
|
|TSKB
|4,06
|304.257.449
|% 1,25
|
|SKBNK
|2,69
|165.029.045
|% 0,75
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6407
|% 0,01
|
|Euro
|19,5749
|19,5877
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6891
|22,8029
|% 0,28
|
|Frank
|19,6867
|19,8053
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,01
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.129
|7.191
|23,00
|
|Yarım
|3.457
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:19MEGAP
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 076 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 076 adet işlem
-
11:18ATLAS
Yüzde 6.53 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 582 adet işlem
-
11:17UZERB
Yüzde 9.95 oranında artışla 162.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 427 adet işlem
-
11:16XU100
Endeks 4, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 28, 260.00 milyon TL de