***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 15:35
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087131
BIST
15:245.192
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -64,25
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.167
15:2418,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
15:2419,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
15:241.083,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.083,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler15:24
|BTCIM
|40,70
|832.362.773
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|468.098.819
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|266.093.217
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|90.413.005
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.441.718
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|PNLSN
|36,08
|52.168.915
|% -5,80
|
|CMENT
|82,90
|598.606
|% -5,74
|
|KRDMD
|18,87
|12.564.667.560
|% 0,27
|
|ASELS
|58,15
|6.116.378.367
|% -2,02
|
|THYAO
|141,90
|6.093.888.558
|% -1,46
|
|AKBNK
|17,84
|4.723.615.158
|% 2,18
|
|VAKBN
|11,07
|4.534.854.217
|% 4,93
|
|KRDMD
|18,87
|12.564.667.560
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,25
|4.237.057.740
|% 4,30
|
|SKBNK
|2,79
|1.426.555.423
|% 1,09
|
|VAKBN
|11,07
|4.534.854.217
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,68
|4.054.445.838
|% 1,13
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6477
|18,6530
|% 0,06
|
|Euro
|19,8611
|19,8697
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,0301
|23,1456
|% 0,24
|
|Frank
|20,0057
|20,1262
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,02
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,62
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|7.236
|7.346
|-19,00
|
|Tam
|7.277
|7.324
|-20,00
|
|Yarım
|3.524
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|0,87
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:38XU100
Endeks 5, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 110, 191.00 milyon TL de
-
15:38PRDGS
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 279, 508 adet işlem
-
15:37MEGAP
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 914, 447 adet işlem
-
15:37MEGAP
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 914, 447 adet işlem
-
15:36DGNMO
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 674 adet işlem