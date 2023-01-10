***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:01
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099207
BIST
11:225.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -49,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2218,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2220,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:221.130,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.130,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EUHOL
|2,36
|48.492.679
|% 13,46
|
|ARMDA
|236,50
|24.022.188
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|2.661.314
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.610.582
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|472.725
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|199.249.437
|% -8,95
|
|POLTK
|1.970,90
|25.398.823
|% -8,12
|
|EGGUB
|103,70
|45.147.034
|% -6,66
|
|THYAO
|137,10
|2.285.790.837
|% -0,94
|
|ASELS
|59,40
|2.033.642.329
|% 0,51
|
|EREGL
|39,90
|2.024.868.079
|% 0,20
|
|KRDMD
|18,90
|1.986.493.659
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,86
|1.367.648.117
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,86
|1.367.648.117
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,90
|1.986.493.659
|% 0,59
|
|KATMR
|2,34
|199.249.437
|% -8,95
|
|YKBNK
|10,16
|720.138.872
|% 0,40
|
|GSRAY
|8,22
|471.206.537
|% 9,89
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7756
|18,7801
|% 0,05
|
|Euro
|20,1780
|20,1860
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7744
|22,8887
|% -0,06
|
|Frank
|20,3180
|20,4404
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,11
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.651
|7.712
|4,00
|
|Yarım
|3.717
|3.773
|2,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,46
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
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11:35EGGUB
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 676 adet işlem
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 08 kaybederek (% -0.91 ) 5, 565
-
11:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, KRDMD
-
11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EREGL
-
11:32XU100
Endeks 5, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 26, 900.00 milyon TL de