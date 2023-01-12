***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:32
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101073
BIST
13:194.675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -53,81
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.668
13:1918,7870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:1920,2174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:191.137,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.137,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:19
|SDTTR
|62,30
|10.553.620
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.107.669
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.024.572
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,18
|280.547.343
|% 8,73
|
|RODRG
|31,58
|10.723.423
|% 7,63
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|GOZDE
|19,07
|263.753.795
|% -9,45
|
|POLTK
|1.590,40
|55.566.505
|% -8,47
|
|DURDO
|40,00
|12.485.498
|% -8,38
|
|THYAO
|127,40
|6.381.601.227
|% 1,68
|
|KRDMD
|17,65
|3.998.407.727
|% 2,68
|
|ASELS
|52,35
|3.060.299.051
|% -0,85
|
|EREGL
|36,86
|2.714.204.120
|% 0,05
|
|KOZAL
|512,00
|2.248.859.077
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,96
|2.075.654.807
|% -1,49
|
|YKBNK
|8,47
|1.657.531.324
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,51
|267.366.336
|% -1,57
|
|ODAS
|8,28
|784.519.247
|% -5,26
|
|KATMR
|1,95
|155.144.315
|% -6,70
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7806
|18,7870
|% 0,07
|
|Euro
|20,2077
|20,2174
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7899
|22,9042
|% 0,25
|
|Frank
|20,0687
|20,1896
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9858
|5,0109
|% 0,05
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.684
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.741
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|0,83
|