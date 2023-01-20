***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 10:04
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103348
BIST
11:235.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 70,62
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.497
En Düşük
5.436
11:2318,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:2320,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0565
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:231.168,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.169,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.277.919
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.532.399
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.844.554
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.731.836
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,77
|43.294.384
|% -5,60
|
|YYAPI
|2,84
|22.937.244
|% -4,70
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ZOREN
|5,89
|366.084.645
|% -4,23
|
|SANEL
|19,05
|3.991.145
|% -4,22
|
|THYAO
|155,10
|2.863.983.160
|% 0,32
|
|EREGL
|41,04
|2.254.374.730
|% 1,68
|
|TCELL
|40,06
|1.596.165.527
|% 7,34
|
|AKBNK
|18,10
|1.388.993.015
|% 2,90
|
|KOZAL
|590,70
|1.316.669.332
|% 0,46
|
|EKGYO
|8,63
|1.143.425.151
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,92
|301.070.680
|% 2,46
|
|YKBNK
|9,90
|971.745.408
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,10
|1.388.993.015
|% 2,90
|
|TSKB
|4,70
|303.290.868
|% 4,91
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8006
|18,8067
|% 0,10
|
|Euro
|20,3920
|20,4010
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,1647
|23,2808
|% -0,19
|
|Frank
|20,4288
|20,5519
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9907
|5,0157
|% 0,06
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|1,06
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.931
|7.989
|1,00
|
|Yarım
|3.864
|3.909
|0,00
|
|Çeyrek
|1.938
|1.955
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,81
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:39TURSG
Yüzde 5.64 oranında artışla 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 884, 649 adet işlem
-
11:38BJKAS
Yüzde 5.40 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 999, 524 adet işlem
-
11:37TCELL
Yüzde 7.50 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 077, 290 adet işlem
-
11:36SOKM
Yüzde 4.43 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 021, 572 adet işlem
-
11:35XU100
Endeks 5, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 29, 399.00 milyon TL de