***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:23
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144208
BIST
13:254.559
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -58,99
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2519,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2521,3478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0202
|Açılış
|: 21,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:251.243,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.243,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:23
|GRTRK
|25,74
|6.181.718
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|67.079.258
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.646.931
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.100.285
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.917.700
|% 9,98
|
|KRTEK
|16,71
|14.466.944
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|85.675.243
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|ESCOM
|23,32
|13.181.583
|% -9,96
|
|KAREL
|14,46
|53.076.267
|% -9,96
|
|THYAO
|127,40
|1.571.397.000
|% -0,31
|
|EUPWR
|78,95
|1.205.046.062
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,74
|1.195.638.115
|% -2,52
|
|EREGL
|32,88
|1.166.810.200
|% -0,78
|
|SISE
|37,06
|941.709.567
|% 0,54
|
|EKGYO
|5,89
|474.354.311
|% -2,00
|
|YKBNK
|9,44
|573.970.177
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,83
|426.349.976
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|85.318.384
|% -2,26
|
|AKBNK
|16,03
|628.415.085
|% -0,12
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4657
|19,4699
|% 0,16
|
|Euro
|21,3270
|21,3372
|% -0,14
|
|Sterlin
|24,1893
|24,3106
|% -0,18
|
|Frank
|21,5743
|21,7043
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1758
|5,2018
|% 0,09
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,18
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|