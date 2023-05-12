***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 14:38
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150858
BIST
16:414.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,72
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:4119,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:4121,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0979
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:411.272,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.272,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AVHOL
|25,54
|29.254.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|70.098.753
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.456
|% 9,95
|
|ELITE
|12,36
|28.544.756
|% 8,33
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|ARSAN
|6,48
|4.312.440
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|65.817.319
|% -9,95
|
|KRGYO
|16,29
|26.576.109
|% -8,53
|
|KRSTL
|6,96
|36.447.231
|% -8,18
|
|ULAS
|15,00
|9.871.523
|% -7,86
|
|ISCTR
|14,44
|7.048.967.482
|% 2,41
|
|KCHOL
|99,40
|4.705.230.089
|% 2,90
|
|THYAO
|134,00
|4.366.897.387
|% -1,69
|
|YKBNK
|11,99
|3.314.532.955
|% 3,99
|
|AKBNK
|19,50
|3.130.882.401
|% 5,46
|
|ISCTR
|14,44
|7.048.967.482
|% 2,41
|
|YKBNK
|11,99
|3.314.532.955
|% 3,99
|
|EKGYO
|5,85
|1.378.562.466
|% -1,35
|
|AKBNK
|19,50
|3.130.882.401
|% 5,46
|
|SKBNK
|2,40
|366.387.327
|% -1,64
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5715
|19,6064
|% 0,31
|
|Euro
|21,4537
|21,4615
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,4394
|24,5620
|% 0,23
|
|Frank
|21,8107
|21,9421
|% 0,17
|
|Riyal
|5,2146
|5,2408
|% 0,35
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|5,49
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|6,34
|
|Cumhuriyet
|9.706
|9.853
|197,00
|
|Tam
|9.638
|9.924
|152,33
|
|Yarım
|4.729
|4.931
|67,00
|
|Çeyrek
|2.357
|2.451
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,17
|15,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|