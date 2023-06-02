***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2023 10:23
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155500
BIST
11:075.135
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 175,40
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0720,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0748
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0722,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0488
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:071.326,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.326,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TKFEN
|33,46
|178.044.922
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.363.348.643
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|BRSAN
|215,10
|377.476.507
|% 8,04
|
|YKBNK
|11,33
|1.364.975.403
|% 7,60
|
|MARKA
|11,26
|2.593.718
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.887.076
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|ASTOR
|56,10
|660.602.721
|% 1,63
|
|PGSUS
|477,80
|398.850.563
|% 3,06
|
|EUPWR
|92,15
|245.114.663
|% 0,22
|
|ODAS
|7,02
|238.609.530
|% 2,63
|
|OYAKC
|42,64
|210.515.553
|% 0,52
|
|ASTOR
|56,10
|660.602.721
|% 1,63
|
|PSGYO
|6,56
|78.389.544
|% -1,35
|
|PRDGS
|6,38
|60.993.294
|% 0,95
|
|SEGYO
|2,35
|20.765.491
|% -0,42
|
|AKFYE
|11,06
|91.996.488
|% 1,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8746
|20,8789
|% 0,36
|
|Euro
|22,4807
|22,5646
|% 0,22
|
|Sterlin
|26,0729
|26,2037
|% 0,39
|
|Frank
|22,9893
|23,1278
|% 0,53
|
|Riyal
|5,5498
|5,5776
|% 0,38
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,65
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.558
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,87
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 221, 1 artarak (% 4.06 ) 5, 667
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, YKBNK
-
11:22XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 28, 521.00 milyon TL de
-
11:22DARDL
Yüzde 7.08 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 860, 102 adet işlem
-
11:21HEKTS
Yüzde 7.02 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 903 adet işlem