***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2023 15:21
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159818
BIST
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17:155.347
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -128,26
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1523,6052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0091
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1525,7830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0558
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:151.480,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.480,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:14
|INGRM
|643,70
|11.518.553
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.918.079
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.451.894
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.988.083
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|52.314.968
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.657.857
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|55.301.933
|% -9,78
|
|ALFAS
|423,00
|983.321.100
|% -7,94
|
|OSMEN
|93,90
|50.619.750
|% -7,49
|
|THYAO
|175,90
|5.767.025.966
|% -2,66
|
|AKBNK
|18,96
|3.600.688.869
|% 0,37
|
|ASTOR
|55,90
|3.085.856.946
|% 3,52
|
|YKBNK
|12,56
|2.941.063.388
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,29
|2.177.949.904
|% -0,97
|
|YKBNK
|12,56
|2.941.063.388
|% -1,88
|
|AKBNK
|18,96
|3.600.688.869
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,29
|2.177.949.904
|% -0,97
|
|ODAS
|6,76
|888.434.807
|% 3,68
|
|ADESE
|1,45
|187.832.922
|% -2,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5940
|23,6126
|% -0,01
|
|Euro
|25,7754
|25,7848
|% -0,21
|
|Sterlin
|30,0962
|30,2471
|% -0,28
|
|Frank
|26,2113
|26,3692
|% -0,40
|
|Riyal
|6,2777
|6,3092
|% -0,01
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-5,50
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.481
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.730
|4.825
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,55
|76,55
|-0,06
|