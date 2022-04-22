***YYAPI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***YYAPI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [YYAPI]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 232.707.815 TL'den 321.702.935,17 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 88.995.120,17 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 1,19 TL fiyatla alıcı Kamil Engin YEŞİL'e Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında 26.04.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 22.04.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023119BIST