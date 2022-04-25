***YYAPI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
25.04.2022 15:46
***YYAPI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [YYAPI]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 88.995.120,17 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRABROVA91S5), Şirketin talebi üzerine 25.04.2022 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0362
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0479
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
18:05907,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,30
|Açılış
|: 907,23
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|18.570.482
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.607.766
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.806.541
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|287.412.177
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.602.879
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,10
|7.080.291.614
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,63
|3.176.053.640
|% -2,86
|
|GARAN
|14,97
|2.145.233.619
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|2.103.862.527
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,95
|1.996.237.451
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,60
|1.429.154.715
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.996.237.451
|% -3,51
|
|ODAS
|2,38
|860.224.478
|% -4,03
|
|TSKB
|1,90
|418.138.248
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,63
|3.176.053.640
|% -2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7939
|14,7993
|% 0,21
|
|Euro
|15,7700
|15,7805
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,6381
|18,7316
|% -0,73
|
|Frank
|15,3616
|15,4542
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9334
|3,9531
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,66
|
|Altın Gr.
|907
|908
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,33
|
Seans Raporu
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17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de