***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Gündemdeki önemli nitelikteki işlem olan,Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin 128.700 adet paylarının alımı oybirliği ile kabul edildiğinden ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olmamıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 128.700 adet 1.287.000 nominal değerli paylarının 120.689.790 TL(YüzyirmimilyonaltıyüzseksendokuzbinyediyüzdoksanTürk Lirası) bedel ile Yeşil Holding A.Ş.'den alımı.Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.08.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıYYAPI, TRABROVA91S5 0,51Para Birimi TRYEk Açıklamalar-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 128.700 adet 1.287.000 nominal değerli paylarının 120.689.790 TL(YüzyirmimilyonaltıyüzseksendokuzbinyediyüzdoksanTürk Lirası) bedel ile Yeşil Holding A.Ş.'den alımı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870706BIST