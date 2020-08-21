***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
21.08.2020 18:06
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Gündemdeki önemli nitelikteki işlem olan,Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin 128.700 adet paylarının alımı oybirliği ile kabul edildiğinden ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olmamıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 128.700 adet 1.287.000 nominal değerli paylarının 120.689.790 TL(YüzyirmimilyonaltıyüzseksendokuzbinyediyüzdoksanTürk Lirası) bedel ile Yeşil Holding A.Ş.'den alımı.
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.08.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
YYAPI, TRABROVA91S5 0,51
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 128.700 adet 1.287.000 nominal değerli paylarının 120.689.790 TL(YüzyirmimilyonaltıyüzseksendokuzbinyediyüzdoksanTürk Lirası) bedel ile Yeşil Holding A.Ş.'den alımı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870706
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0502
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|Açılış
|: 455,37
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2916
|7,3127
|% 0,21
|
|Euro
|8,5810
|8,6084
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,5429
|9,5908
|% -0,76
|
|Frank
|7,9696
|8,0176
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9429
|1,9526
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,47
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-1,21
|