***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2021 17:46
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun bugün almış olduğu kararla,Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin MGİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile yapılmasına ve konunun 2021 yılı içerisinde yapılacak olan 2020 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın dikkatine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950845
BIST
17:561.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,61
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
17:568,5952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5861
17:5610,1709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0818
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1583
17:56500,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler17:54
|YAPRK
|33,92
|27.744.230
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.303.734
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|22.652.148
|% 9,96
|
|EDIP
|3,47
|52.620.932
|% 9,81
|
|BASGZ
|13,77
|171.608.518
|% 9,11
|
|FADE
|14,16
|16.446.934
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|5.419.746
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.290.984
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|157.786.996
|% -9,73
|
|SASA
|28,12
|1.268.722.901
|% 6,27
|
|GARAN
|8,41
|1.109.703.916
|% -2,66
|
|THYAO
|13,07
|556.081.508
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,08
|460.820.320
|% -1,39
|
|KOZAL
|105,80
|427.968.402
|% 0,95
|
|PEKGY
|1,02
|157.786.996
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|311.173.416
|% -0,88
|
|GARAN
|8,41
|1.109.703.916
|% -2,66
|
|AKBNK
|5,25
|403.482.762
|% -0,76
|
|TSKB
|1,22
|78.854.676
|% -0,81
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5964
|8,5986
|% -0,42
|
|Euro
|10,1664
|10,1746
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,8721
|11,9316
|% -0,69
|
|Frank
|9,3567
|9,4130
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2874
|2,2989
|% -0,34
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|6,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|0,14
|
Seans Raporu
17:54
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17:57SKTAS
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, EDATA, KGYO, YAPRK
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
-
17:54
BANVT, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında