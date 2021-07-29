***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2021 16:08
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2021
Tescil Tarihi
28.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2021 - 10375
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul gündeminde yer alan bağımsız denetim firması belirlenmesi ile ilgili karar 28.07.2021 tarih ve 10375 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952632
BIST
17:261.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 32,05
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:268,4844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0638
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4715
17:2610,1005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0368
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:26499,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,42
|Açılış
|: 499,18
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:24
|EDATA
|13,68
|138.209.161
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.411.738
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.746.088
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.667.942
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|64.063.713
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.063.713
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|YAYLA
|4,47
|304.071.863
|% -7,26
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|GARAN
|8,31
|1.124.937.587
|% 1,34
|
|EREGL
|20,08
|1.063.815.967
|% 7,21
|
|KRDMD
|7,82
|836.576.425
|% 3,85
|
|THYAO
|12,81
|576.728.067
|% 1,99
|
|ASELS
|15,27
|468.152.217
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,30
|316.707.178
|% 1,77
|
|GARAN
|8,31
|1.124.937.587
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,82
|836.576.425
|% 3,85
|
|KARSN
|4,19
|333.635.659
|% 2,95
|
|YAYLA
|4,47
|304.071.863
|% -7,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4928
|8,4959
|% -0,61
|
|Euro
|10,1059
|10,1109
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8396
|11,8990
|% -0,10
|
|Frank
|9,3344
|9,3906
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2592
|2,2706
|% -0,59
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|0,41
|
Seans Raporu
17:24
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