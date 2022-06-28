***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2022 16:52
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2022(Bugün) yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2022 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oy çokluğu ile kabul edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039733
BIST
18:052.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -38,35
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1077
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,73
|Açılış
|: 974,58
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.141.046
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|4.425.259
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.407.985
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.812.928
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.609.523
|% 9,75
|
|SEKUR
|15,17
|103.292.408
|% -9,11
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|LIDFA
|13,29
|47.555.251
|% -7,71
|
|IHAAS
|27,20
|30.044.976
|% -6,66
|
|SELVA
|8,33
|152.372.575
|% -6,61
|
|THYAO
|48,22
|5.809.985.233
|% -2,70
|
|SISE
|21,38
|1.836.484.318
|% -1,29
|
|EREGL
|27,40
|1.531.368.862
|% -1,58
|
|SAHOL
|20,08
|1.393.425.339
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,31
|1.185.928.339
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,49
|1.111.164.694
|% -3,44
|
|ODAS
|3,07
|697.313.567
|% -2,54
|
|EKGYO
|2,63
|568.835.801
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|390.014.586
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.185.928.339
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6213
|16,6336
|% 0,65
|
|Euro
|17,4777
|17,5247
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,2384
|20,3399
|% 0,10
|
|Frank
|17,3057
|17,4099
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4194
|4,4416
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,99
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.494
|6.619
|27,00
|
|Yarım
|3.183
|3.237
|13,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.618
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de