***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2023 17:46
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararına istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2023 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yapılan oylamada, oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152075
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0594
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.258,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.258,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7552
|19,7623
|% 0,23
|
|Euro
|21,4274
|21,4401
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,5847
|24,7080
|% 0,15
|
|Frank
|21,8900
|22,0218
|% -0,12
|
|Riyal
|5,2519
|5,2782
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.453
|4.582
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.284
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|1,59
|