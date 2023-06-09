***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.05.2023Tescil Tarihi08.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararına istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2023 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yapılan oylamada, oy birliği ile kabul edilen bağımsız denetim şirketinin seçimi ,İstanbul Ticaret Müdürülüğü tarafından tescil edilerek, 08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157880BIST