***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme
30.05.2022 17:48
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı sonrası tadil edilen ve son durumu yansıtan esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 27/05/2022 30/05/2022 10587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033386
BIST
17:582.525
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 86,48
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:5816,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1993
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:5817,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2748
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6836
En Düşük
17,4021
17:58979,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,42
|Açılış
|: 979,70
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:56
|THYAO
|49,52
|5.354.663.197
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.672.752
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|19.386.740
|% 9,99
|
|ESCOM
|14,75
|35.867.856
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.463
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|412.027.151
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|RODRG
|16,00
|6.223.095
|% -9,09
|
|DAGHL
|26,00
|8.422.168
|% -8,77
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|THYAO
|49,52
|5.354.663.197
|% 10,00
|
|KARSN
|7,38
|2.632.302.021
|% 7,42
|
|EREGL
|34,76
|2.559.053.156
|% 5,72
|
|SAHOL
|21,44
|2.402.510.125
|% 5,51
|
|SISE
|21,10
|2.298.690.063
|% 3,43
|
|KARSN
|7,38
|2.632.302.021
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,68
|786.156.464
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,58
|995.115.370
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,97
|791.528.793
|% 4,20
|
|HALKB
|5,78
|1.060.168.728
|% 3,21
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3805
|16,3937
|% 1,25
|
|Euro
|17,6601
|17,6876
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6430
|20,7466
|% 1,23
|
|Frank
|17,0267
|17,1293
|% 1,08
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 1,21
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 96 üstünde . İşlem hacmi 43, 468.00 milyon TL de
-
17:59KARSN
Yüzde 8.15 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 532, 944 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, THYAO, CASA, SANEL, OZRDN, ALMAD, EGEPO, AGHOL
-
17:54
ALARK, OZRDN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında