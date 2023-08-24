***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
24.08.2023 18:27
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemi Faaliyet Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189405
BIST
'
13:057.457
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -34,75
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0526,3266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,5526
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0528,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,6511
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:051.624,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 40,31
|Açılış
|: 1.624,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ALFAS
|869,30
|1.096.460.729
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.569.931
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.372.479
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.767.561.306
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,17
|8.496.762
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.645.764
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.261.309
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|289,00
|6.212.525.998
|% 1,40
|
|TTKOM
|26,70
|3.390.844.035
|% 4,46
|
|THYAO
|228,80
|3.098.383.878
|% -0,74
|
|KLSER
|104,10
|3.046.668.298
|% -9,24
|
|AKBNK
|29,80
|3.014.442.430
|% -2,04
|
|IZENR
|40,60
|2.767.561.306
|% 9,97
|
|ODAS
|12,03
|635.019.827
|% -1,39
|
|ASGYO
|23,78
|1.005.523.115
|% -5,71
|
|EUREN
|20,04
|625.982.954
|% -6,09
|
|HLGYO
|4,94
|148.735.965
|% -3,52
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3206
|26,3266
|% 2,14
|
|Euro
|28,4157
|28,4985
|% 2,34
|
|Sterlin
|33,1188
|33,2849
|% 2,54
|
|Frank
|29,6740
|29,8527
|% 2,48
|
|Riyal
|7,0188
|7,0540
|% 2,72
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
|