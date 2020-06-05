***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183Transferler27 -14.962.363 15.177.805 215.442 -215.442 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 8.482.983 8.482.983 7.575 8.490.558Dönem Karı (Zararı)27 8.482.983 8.482.983 7.575 8.490.558Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -176.977.760 8.482.983 355.256.665 1.805.076 357.061.741Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247Transferler27 -40.187.850 40.187.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421Dönem Karı (Zararı)27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 15.539.667 321.910.057 1.939.611 323.849.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-315.637 -19.524.018Dönem Karı (Zararı)15.526.421 8.490.558Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.526.421 8.490.558Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.945.277 -11.260.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 116.428 116.220Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-100 4.099Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -100 2.335Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.764Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19,31 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler810.009 68.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 310.371 68.256Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 499.638Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.498.502 -2.499.052Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -83.099 -10.166.648Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.421.914 7.373.118Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 159.687 303.331Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -8.853Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.752.892 -3.308.462Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.308.462Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,32 1.752.892 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.410.751 -2.343.053İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 4.410.751 -2.343.053Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.643.205 9.760Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.308.462Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,32 -3.308.462İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7,32 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.233.693 -19.907.718Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.119.720 4.523.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 42.512.292 -35.208.845Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.455.627 1.741.635Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -222.214 -2.643.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 207.507 107.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -140.255.850 3.274.969Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 73.671.909 4.151.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.188.570 4.148.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.188.570 4.356.303Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-207.867Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.238.005 -22.677.854Ödenen Faiz33 -2.338.815Alınan Faiz3.437.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -214.827 -163.501Vergi İadeleri (Ödemeleri)-119.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 32.492.834Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 32.492.834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI657.815 -12.840.911Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri657.815 1.810.680Kredilerden Nakit Girişleri8 657.815Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri1.810.680Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -10.555.171Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları8 -10.555.171İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-2.310.740Ödenen Faiz-1.785.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.178 127.905NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.178 127.905DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.292.784 2.292.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.634.962 2.420.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.704.945 2.634.962Finansal Yatırımlar7 2.526.904 4.279.796Ticari Alacaklar10 33.904.576 37.024.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 33.823.000 36.923.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 81.576 101.296Diğer Alacaklar11 201.823.999 244.336.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 192.182.623 235.333.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.641.376 9.002.788Stoklar13 26.654.456 26.654.456Peşin Ödenmiş Giderler15 25.726.187 24.270.460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 25.726.187 24.270.460Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 12.942 61.951Diğer Dönen Varlıklar26 1.708.945 2.588.587ARA TOPLAM295.062.954 341.850.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR295.062.954 341.850.799DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 686.158 686.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 686.158 686.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 134.956.723 139.367.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 65.702.250 65.702.250Maddi Duran Varlıklar18 10.254.949 10.369.059Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 29.060.552 29.062.870Şerefiye19 21.443.788 21.443.788Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.616.764 7.619.082Ertelenmiş Vergi Varlığı35 158Diğer Duran Varlıklar26 14.976.103 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR255.636.893 260.163.914TOPLAM VARLIKLAR550.699.847 602.014.713KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 21.132.558 20.474.743Ticari Borçlar10 77.768.544 77.987.837İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 15.247.068 14.735.022İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 62.521.476 63.252.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 9.915.261 9.707.754Diğer Borçlar11 26.157.213 166.413.063İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 13.021.510 153.295.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 13.135.703 13.117.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 73.674.175 2.266Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 12.276Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.631.230 11.113.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 121.299 103.223Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.509.931 11.010.293ARA TOPLAM220.278.981 285.711.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.278.981 285.711.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 2.296.600 2.139.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 2.296.600 2.139.834Uzun Vadeli Karşılıklar22 395.682 318.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 395.682 318.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.878.916 5.521.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.571.198 7.980.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER226.850.179 293.691.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar321.910.057 306.370.390Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -217.381.052 -177.193.202Net Dönem Karı veya Zararı27 15.539.667 -40.187.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.939.611 1.952.857TOPLAM ÖZKAYNAKLAR323.849.668 308.323.247TOPLAM KAYNAKLAR550.699.847 602.014.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 46.855 840.891Satışların Maliyeti28 -40.648 -672.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.207 168.742BRÜT KAR (ZARAR)6.207 168.742Genel Yönetim Giderleri29,30 -659.527 -783.140Pazarlama Giderleri29,30 -10.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 23.370.797 1.581.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.752.856 -842.772ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.953.712 124.040Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.308.462Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -1.752.892 -67.380Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -4.410.751 2.343.053FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.790.069 5.708.175Finansman Gelirleri33 1.516.386 10.166.648Finansman Giderleri33 -2.423.239 -7.374.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.883.216 8.500.318Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.643.205 -9.760Dönem Vergi (Gideri) Geliri-973Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.643.205 -8.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.526.421 8.490.558DÖNEM KARI (ZARARI)15.526.421 8.490.558Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -13.246 7.575Ana Ortaklık Payları15.539.667 8.482.983Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,06680000 0,03650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.526.421 8.490.558Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.246 7.575Ana Ortaklık Payları15.539.667 8.482.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849619BIST