***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.06.2020 18:17
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Transferler
27 -14.962.363 15.177.805 215.442 -215.442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 8.482.983 8.482.983 7.575 8.490.558
Dönem Karı (Zararı)
27 8.482.983 8.482.983 7.575 8.490.558
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -176.977.760 8.482.983 355.256.665 1.805.076 357.061.741
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247
Transferler
27 -40.187.850 40.187.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421
Dönem Karı (Zararı)
27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 15.539.667 321.910.057 1.939.611 323.849.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-315.637 -19.524.018
Dönem Karı (Zararı)
15.526.421 8.490.558
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.526.421 8.490.558
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.945.277 -11.260.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 116.428 116.220
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-100 4.099
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -100 2.335
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
810.009 68.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 310.371 68.256
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 499.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.498.502 -2.499.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -83.099 -10.166.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.421.914 7.373.118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 159.687 303.331
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -8.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.752.892 -3.308.462
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.308.462
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 1.752.892 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.410.751 -2.343.053
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 4.410.751 -2.343.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.643.205 9.760
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.308.462
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.308.462
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.233.693 -19.907.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.119.720 4.523.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 42.512.292 -35.208.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.455.627 1.741.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -222.214 -2.643.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 207.507 107.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -140.255.850 3.274.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 73.671.909 4.151.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.188.570 4.148.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.188.570 4.356.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-207.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.238.005 -22.677.854
Ödenen Faiz
33 -2.338.815
Alınan Faiz
3.437.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -214.827 -163.501
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-119.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 32.492.834
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 32.492.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
657.815 -12.840.911
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
657.815 1.810.680
Kredilerden Nakit Girişleri
8 657.815
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
1.810.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.555.171
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -10.555.171
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-2.310.740
Ödenen Faiz
-1.785.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.178 127.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.178 127.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.292.784 2.292.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.634.962 2.420.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.704.945 2.634.962
Finansal Yatırımlar
7 2.526.904 4.279.796
Ticari Alacaklar
10 33.904.576 37.024.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 33.823.000 36.923.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 81.576 101.296
Diğer Alacaklar
11 201.823.999 244.336.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 192.182.623 235.333.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.641.376 9.002.788
Stoklar
13 26.654.456 26.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
15 25.726.187 24.270.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 25.726.187 24.270.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 12.942 61.951
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.708.945 2.588.587
ARA TOPLAM
295.062.954 341.850.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.062.954 341.850.799
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 134.956.723 139.367.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 65.702.250 65.702.250
Maddi Duran Varlıklar
18 10.254.949 10.369.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.060.552 29.062.870
Şerefiye
19 21.443.788 21.443.788
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.616.764 7.619.082
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 158
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.636.893 260.163.914
TOPLAM VARLIKLAR
550.699.847 602.014.713
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 21.132.558 20.474.743
Ticari Borçlar
10 77.768.544 77.987.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 15.247.068 14.735.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 62.521.476 63.252.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.915.261 9.707.754
Diğer Borçlar
11 26.157.213 166.413.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 13.021.510 153.295.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.135.703 13.117.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 73.674.175 2.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.631.230 11.113.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 121.299 103.223
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.509.931 11.010.293
ARA TOPLAM
220.278.981 285.711.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.278.981 285.711.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 2.296.600 2.139.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.296.600 2.139.834
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 395.682 318.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 395.682 318.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.878.916 5.521.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.571.198 7.980.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
226.850.179 293.691.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.910.057 306.370.390
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -217.381.052 -177.193.202
Net Dönem Karı veya Zararı
27 15.539.667 -40.187.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.939.611 1.952.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
323.849.668 308.323.247
TOPLAM KAYNAKLAR
550.699.847 602.014.713
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 46.855 840.891
Satışların Maliyeti
28 -40.648 -672.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.207 168.742
BRÜT KAR (ZARAR)
6.207 168.742
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -659.527 -783.140
Pazarlama Giderleri
29,30 -10.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 23.370.797 1.581.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.752.856 -842.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.953.712 124.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.308.462
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.752.892 -67.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -4.410.751 2.343.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.790.069 5.708.175
Finansman Gelirleri
33 1.516.386 10.166.648
Finansman Giderleri
33 -2.423.239 -7.374.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.883.216 8.500.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.643.205 -9.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.643.205 -8.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.526.421 8.490.558
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.526.421 8.490.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -13.246 7.575
Ana Ortaklık Payları
15.539.667 8.482.983
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,06680000 0,03650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.526.421 8.490.558
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.246 7.575
Ana Ortaklık Payları
15.539.667 8.482.983
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849619
BIST