***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 19:16
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Transferler
27 -15.177.805 15.177.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936
Dönem Karı (Zararı)
27 -40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247
Transferler
27 -40.187.850 40.187.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.960.274 1.960.274 302.752 2.263.026
Dönem Karı (Zararı)
27 1.960.274 1.960.274 302.752 2.263.026
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 1.960.274 308.330.664 2.255.609 310.586.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.880.281 -8.915.333
Dönem Karı (Zararı)
2.263.026 -40.247.936
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.263.026 -40.247.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-94.885.079 14.081.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 461.436 467.958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.631.035 35.256.878
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,15 -114.628 5.489.016
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -65.000 61.762
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 28.810.663 29.706.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
768.210 5.384.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 251.920 89.605
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 516.290 5.294.649
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.921.115 1.053.016
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -7.839.885 -20.343.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 13.949.427 22.909.313
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -188.427 -1.492.889
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -20.164
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.974.611 -2.541.129
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 -4.974.611 -2.541.129
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-125.830.246 -18.646.839
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -125.830.246 -18.646.839
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 137.982 -3.453.739
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.439.357
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.439.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.802.808 20.032.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.531.199 29.107.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 155.486.144 -119.271.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.533.716 -5.328.150
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.590.256 5.501.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.570.923 -58.498.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
551.743 7.493.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 551.743 7.493.200
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.180.755 -6.134.437
Ödenen Faiz
33 -6.109.542 -2.566.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -190.932 -214.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.343.356 25.337.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 25.337.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -9.343.356 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.777.943 -16.079.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.777.943 94.356
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.777.943 94.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -16.174.279
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -16.174.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
314.868 342.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
314.868 342.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.634.962 2.292.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.949.830 2.634.962
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.949.830 2.634.962
Finansal Yatırımlar
7 9.254.407 4.279.796
Ticari Alacaklar
10 21.351.561 37.024.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 17.706.000 36.923.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.645.561 101.296
Diğer Alacaklar
11 88.842.424 244.336.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 78.073.615 235.333.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.768.809 9.002.788
Stoklar
13 24.185.740 26.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.975.344 24.270.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.975.344 24.270.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 68.831 61.951
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.033.259 2.588.587
ARA TOPLAM
176.661.396 341.850.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
176.661.396 341.850.799
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10 20.203.934 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 20.203.934 0
Diğer Alacaklar
11 693.881 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 693.881 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 265.197.720 139.367.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 75.045.606 65.702.250
Maddi Duran Varlıklar
18 9.917.191 10.369.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 242.884 29.062.870
Şerefiye
19 21.443.788
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 242.884 7.619.082
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
386.277.319 260.163.914
TOPLAM VARLIKLAR
562.938.715 602.014.713
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.252.686 20.474.743
Ticari Borçlar
10 85.144.412 77.987.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 25.181.638 14.735.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 59.962.774 63.252.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 14.301.846 9.707.754
Diğer Borçlar
11 59.444.133 166.413.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 49.806.951 153.295.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.637.182 13.117.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 51.573.189 2.266
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.573.189
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.668.360 11.113.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 141.777 103.223
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.526.583 11.010.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 3.541
ARA TOPLAM
244.388.167 285.711.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.388.167 285.711.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 1.951.407 2.139.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.951.407 2.139.834
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 340.648 318.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 340.648 318.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.672.220 5.521.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.964.275 7.980.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
252.352.442 293.691.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
308.330.664 306.370.390
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -217.381.052 -177.193.202
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.960.274 -40.187.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.255.609 1.952.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.586.273 308.323.247
TOPLAM KAYNAKLAR
562.938.715 602.014.713
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 3.932.360 1.614.411
Satışların Maliyeti
28 -3.308.168 -3.698.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
624.192 -2.083.695
BRÜT KAR (ZARAR)
624.192 -2.083.695
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.300.963 -2.917.147
Pazarlama Giderleri
29,30 -39.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 25.015.451 7.595.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -31.090.709 -72.601.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.791.692 -70.006.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.560.525 6.560.936
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 5.140.456 18.646.839
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.909.289 -44.799.169
Finansman Gelirleri
33 12.576.703 25.809.205
Finansman Giderleri
33 -15.072.709 -22.917.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.413.283 -41.907.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-150.257 1.659.864
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
278 -12.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -150.535 1.672.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.263.026 -40.247.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.263.026 -40.247.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 302.752 -60.086
Ana Ortaklık Payları
1.960.274 -40.187.850
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00840000 -0,17270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.263.026 -40.247.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
302.752 -60.086
Ana Ortaklık Payları
1.960.274 -40.187.850
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917488
BIST