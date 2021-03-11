***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183Transferler27 -15.177.805 15.177.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936Dönem Karı (Zararı)27 -40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247Transferler27 -40.187.850 40.187.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.960.274 1.960.274 302.752 2.263.026Dönem Karı (Zararı)27 1.960.274 1.960.274 302.752 2.263.026Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 1.960.274 308.330.664 2.255.609 310.586.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.880.281 -8.915.333Dönem Karı (Zararı)2.263.026 -40.247.936Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.263.026 -40.247.936Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-94.885.079 14.081.042Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 461.436 467.958Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28.631.035 35.256.878Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,15 -114.628 5.489.016Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -65.000 61.762Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19,31 28.810.663 29.706.100Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler768.210 5.384.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 251.920 89.605Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 516.290 5.294.649Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.921.115 1.053.016Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -7.839.885 -20.343.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 13.949.427 22.909.313Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -188.427 -1.492.889Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -20.164Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.974.611 -2.541.129Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,32 -4.974.611 -2.541.129Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-125.830.246 -18.646.839İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -125.830.246 -18.646.839Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 137.982 -3.453.739Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.439.357Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,32 -3.439.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.802.808 20.032.457Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.531.199 29.107.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 155.486.144 -119.271.284Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 2.533.716 -5.328.150Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.590.256 5.501.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 51.570.923 -58.498.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler551.743 7.493.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 551.743 7.493.200Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.180.755 -6.134.437Ödenen Faiz33 -6.109.542 -2.566.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -190.932 -214.827YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.343.356 25.337.434Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 25.337.434Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -9.343.356 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.777.943 -16.079.923Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.777.943 94.356Kredilerden Nakit Girişleri8 1.777.943 94.356Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -16.174.279Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları8 -16.174.279YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)314.868 342.178NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)314.868 342.178DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.634.962 2.292.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.949.830 2.634.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.949.830 2.634.962Finansal Yatırımlar7 9.254.407 4.279.796Ticari Alacaklar10 21.351.561 37.024.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 17.706.000 36.923.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.645.561 101.296Diğer Alacaklar11 88.842.424 244.336.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 78.073.615 235.333.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.768.809 9.002.788Stoklar13 24.185.740 26.654.456Peşin Ödenmiş Giderler15 27.975.344 24.270.460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 27.975.344 24.270.460Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 68.831 61.951Diğer Dönen Varlıklar26 2.033.259 2.588.587ARA TOPLAM176.661.396 341.850.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR176.661.396 341.850.799DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 20.203.934 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 20.203.934 0Diğer Alacaklar11 693.881 686.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 693.881 686.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 265.197.720 139.367.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 75.045.606 65.702.250Maddi Duran Varlıklar18 9.917.191 10.369.059Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 242.884 29.062.870Şerefiye19 21.443.788Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 242.884 7.619.082Diğer Duran Varlıklar26 14.976.103 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR386.277.319 260.163.914TOPLAM VARLIKLAR562.938.715 602.014.713KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 22.252.686 20.474.743Ticari Borçlar10 85.144.412 77.987.837İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 25.181.638 14.735.022İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 59.962.774 63.252.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 14.301.846 9.707.754Diğer Borçlar11 59.444.133 166.413.063İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 49.806.951 153.295.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.637.182 13.117.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 51.573.189 2.266İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)51.573.189Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 12.276Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.668.360 11.113.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 141.777 103.223Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.526.583 11.010.293Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 3.541ARA TOPLAM244.388.167 285.711.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.388.167 285.711.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 1.951.407 2.139.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 1.951.407 2.139.834Uzun Vadeli Karşılıklar22 340.648 318.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 340.648 318.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 5.672.220 5.521.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.964.275 7.980.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER252.352.442 293.691.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar308.330.664 306.370.390Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -217.381.052 -177.193.202Net Dönem Karı veya Zararı27 1.960.274 -40.187.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 2.255.609 1.952.857TOPLAM ÖZKAYNAKLAR310.586.273 308.323.247TOPLAM KAYNAKLAR562.938.715 602.014.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 3.932.360 1.614.411Satışların Maliyeti28 -3.308.168 -3.698.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)624.192 -2.083.695BRÜT KAR (ZARAR)624.192 -2.083.695Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.300.963 -2.917.147Pazarlama Giderleri29,30 -39.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 25.015.451 7.595.073Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -31.090.709 -72.601.175ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.791.692 -70.006.944Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 7.560.525 6.560.936Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 5.140.456 18.646.839FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.909.289 -44.799.169Finansman Gelirleri33 12.576.703 25.809.205Finansman Giderleri33 -15.072.709 -22.917.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.413.283 -41.907.800Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-150.257 1.659.864Dönem Vergi (Gideri) Geliri278 -12.276Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -150.535 1.672.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.263.026 -40.247.936DÖNEM KARI (ZARARI)2.263.026 -40.247.936Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 302.752 -60.086Ana Ortaklık Payları1.960.274 -40.187.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00840000 -0,17270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.263.026 -40.247.936Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar302.752 -60.086Ana Ortaklık Payları1.960.274 -40.187.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917488BIST