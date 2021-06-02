***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247Transferler27 -40.187.850 40.187.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421Dönem Karı (Zararı)27 15.539.667 15.539.667 -13.246 15.526.421Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 15.539.667 321.910.057 1.939.611 323.849.668Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 1.960.274 308.330.664 2.255.609 310.586.273Transferler27 1.960.274 -1.960.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.324.587 -1.324.587 -61.263 -1.385.850Dönem Karı (Zararı)27 -1.324.587 -1.324.587 -61.263 -1.385.850Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -215.420.778 -1.324.587 307.006.077 2.194.283 309.200.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.112.895 -315.637Dönem Karı (Zararı)-1.385.913 15.526.421Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.385.913 15.526.421Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.287.475 7.945.277Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 108.121 116.428Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-54.626 -100Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,15 50.374 -100Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -105.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler573.949 810.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 52.021 310.371Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 521.928 499.638Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.004.217 2.498.502Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -121.529 -83.099Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.152.663 2.421.914Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -26.917 159.687Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler400.214 1.752.892Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,32 400.214 1.752.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.264.380 4.410.751İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 1.264.380 4.410.751Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.008.780 -1.643.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.242.467 -21.233.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.490.418 3.119.720Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 13.337 42.512.292Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 10.484.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.399.763 -1.455.627Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 32.423.186 -222.214Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -9.344.523 207.507Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 119.812 -140.255.850Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -13.864.269 73.671.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-679.801 1.188.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-679.801 1.188.570Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.144.029 2.238.005Ödenen Faiz33 -3.031.134 -2.338.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -214.827YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.882.519 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -14.882.519FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.096.522 657.815Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 657.815Kredilerden Nakit Girişleri8 657.815Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.096.522 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.096.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.854 342.178NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.854 342.178DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.949.830 2.292.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.083.684 2.634.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.083.684 2.949.830Finansal Yatırımlar7 8.854.193 9.254.407Ticari Alacaklar10 23.241.143 21.351.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 18.986.000 17.706.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.255.143 3.645.561Diğer Alacaklar11 88.829.087 88.842.424İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 75.429.877 78.073.615İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 13.399.210 10.768.809Stoklar13 13.806.670 24.185.740Peşin Ödenmiş Giderler15 30.324.733 27.975.344İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 30.324.733 27.975.344Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 173.533 68.831Diğer Dönen Varlıklar26 3.386.164 2.033.259ARA TOPLAM171.699.207 176.661.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR171.699.207 176.661.396DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 16.823.934 20.203.934İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 16.823.934 20.203.934Diğer Alacaklar11 693.881 693.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 693.881 693.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 263.933.340 265.197.720Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 89.928.125 75.045.606Maddi Duran Varlıklar18 9.811.362 9.917.191Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 240.592 242.884Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 240.592 242.884Diğer Duran Varlıklar26 14.976.103 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR396.407.337 386.277.319TOPLAM VARLIKLAR568.106.544 562.938.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.156.164 22.252.686Ticari Borçlar10 117.567.598 85.144.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 58.539.700 25.181.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 59.027.898 59.962.774Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 4.957.323 14.301.846Diğer Borçlar11 59.563.945 59.444.133İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 49.970.508 49.806.951İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.593.437 9.637.182Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 37.708.920 51.573.189İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.708.920 51.573.189Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 119.738Kısa Vadeli Karşılıklar22 12.228.842 11.668.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 180.331 141.777Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 12.048.511 11.526.583Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 781.349 3.541ARA TOPLAM253.083.879 244.388.167TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER253.083.879 244.388.167UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 1.924.490 1.951.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 1.924.490 1.951.407Uzun Vadeli Karşılıklar22 354.115 340.648Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 354.115 340.648Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.543.700 5.672.220TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.822.305 7.964.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER258.906.184 252.352.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar307.006.077 308.330.664Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -215.420.778 -217.381.052Net Dönem Karı veya Zararı27 -1.324.587 1.960.274Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 2.194.283 2.255.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR309.200.360 310.586.273TOPLAM KAYNAKLAR568.106.544 562.938.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 21.521.779 46.855Satışların Maliyeti28 -16.810.317 -40.648TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.711.462 6.207BRÜT KAR (ZARAR)4.711.462 6.207Genel Yönetim Giderleri29,30 -728.427 -659.527Pazarlama Giderleri29,30 -5.060 -10.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.489.993 23.370.797Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.078.617 -1.752.856ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.389.351 20.953.712Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -4.251.455 -1.752.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -1.264.380 -4.410.751FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.126.484 14.790.069Finansman Gelirleri33 2.547.674 1.516.386Finansman Giderleri33 -3.935.621 -2.423.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.514.431 13.883.216Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.128.518 1.643.205Dönem Vergi (Gideri) Geliri-24.502Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 2.153.020 1.643.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.385.913 15.526.421DÖNEM KARI (ZARARI)-1.385.913 15.526.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -61.326 -13.246Ana Ortaklık Payları-1.324.587 15.539.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00570000 0,06680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.385.913 15.526.421Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-61.326 -13.246Ana Ortaklık Payları-1.324.587 15.539.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939700BIST