***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.686.357 11.711.038Dönem Karı (Zararı)-18.511.749 8.308.487Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.166.196 -101.420.775Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,19 376.235 347.227Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-272.794 -114.628Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.057.834 -114.628Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.330.628 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 6.594.280 1.548.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 71.030 224.405Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 6.523.250 1.323.778Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.154.570 5.359.022Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -979.226 -6.047.361Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 9.079.094 11.420.330Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -13.947Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri54.702 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 2.362.846 -106.837.473Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.303.634 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler88.698 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.165.995 -1.723.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.065.414 105.014.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.690.634 -3.159.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.898.132 111.876.152Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.509.151 1.853.512Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.720.985 -4.733.064Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.774.034 27.827.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-11.787.050 654.824Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.935.260 -28.738.972Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-35.498.739 -2.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-353.755 -564.627Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.719.861 11.901.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.504 -190.932YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.933.293 -6.757.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.882.519 -6.757.442Alınan Faiz979.226 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.367.464 -4.730.140Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 642.829Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.491.658 0Ödenen Faiz-7.875.806 -5.372.969YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)385.600 223.456NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)385.600 223.456DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.949.830 2.634.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.335.430 2.858.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.391 1.952.857 308.323.248Transferler27 -40.187.849 40.187.849Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487Dönem Karı (Zararı)27 8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 8.276.364 314.646.755 1.984.980 316.631.735Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 1.960.274 308.330.665 2.255.609 310.586.274Transferler27 60.514 1.899.760 -1.960.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.881.839 -17.881.839 -629.910 -18.511.749Dönem Karı (Zararı)27 -17.881.839 -17.881.839 -629.910 -18.511.749Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -215.481.291 -17.881.839 290.448.826 1.625.699 292.074.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.335.430 2.949.830Finansal Yatırımlar7 7.088.412 9.254.407Ticari Alacaklar10,37 46.179.972 21.351.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 39.546.344 16.456.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 6.633.628 4.895.561Diğer Alacaklar11 20.896.292 88.842.424İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.366.264 75.083.698İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.530.028 13.758.726Stoklar13 13.007.217 24.185.740Peşin Ödenmiş Giderler15 32.105.718 27.975.344Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 74.892 68.831Diğer Dönen Varlıklar26 2.387.014 2.033.259ARA TOPLAM125.074.947 176.661.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.074.947 176.661.396DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar9.598.934 20.203.934İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.598.934 20.203.934Diğer Alacaklar11 741.881 693.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar741.881 693.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 262.834.874 265.197.720Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 89.928.125 75.045.606Maddi Duran Varlıklar18 9.538.283 9.917.191Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 186.859 242.884Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 186.859 242.884Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 14.976.104 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR387.805.060 386.277.319TOPLAM VARLIKLAR512.880.007 562.938.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 11.483.712 22.252.686Ticari Borçlar10,37 89.918.446 85.144.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 31.197.757 25.181.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 58.720.689 59.962.774Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 3.763.986 14.347.748Diğer Borçlar11 67.278.879 59.398.231İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37 51.371.368 48.961.714İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 15.907.511 10.436.517Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 16.074.450 51.573.189İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.073.610 51.573.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)840 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 18.255.824 11.668.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 205.991 141.777Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 18.049.833 11.526.583Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 0 3.541ARA TOPLAM206.775.297 244.388.167TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.775.297 244.388.167UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.277.316 0Ticari Borçlar10 2.006.109 1.951.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.006.109 1.951.407Uzun Vadeli Karşılıklar24 378.174 340.648Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 378.174 340.648Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.368.586 5.672.220TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.030.185 7.964.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER220.805.482 252.352.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar290.448.826 308.330.664Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Geri Alınmış Paylar (-)-50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.654 81.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.631.775 290.571.261Yasal Yedekler2.644.957 2.584.443Diğer Kısıtlanmış Yedekler287.986.818 287.986.818Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -215.481.291 -217.381.052Net Dönem Karı veya Zararı-17.881.839 1.960.274Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.625.699 2.255.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR292.074.525 310.586.273TOPLAM KAYNAKLAR512.880.007 562.938.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 13.393.450 2.266.934 1.491.941 2.110.878Satışların Maliyeti28 -12.218.684 -2.003.188 -1.100.188 -1.904.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.174.766 263.746 391.753 206.588BRÜT KAR (ZARAR)1.174.766 263.746 391.753 206.588Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.245.474 -1.469.990 -714.075 -470.703Pazarlama Giderleri29,30 -9.723 -32.960 -2.087 -9.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.133.509 23.663.143 266.718 288.118Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.231.599 -2.511.698 -305.256 -397.104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.178.521 19.912.241 -362.947 -382.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 1.723.106 0 51.310Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -2.165.995 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -2.362.846 -13.852.317 0 -4.586.553FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.707.362 7.783.030 -362.947 -4.917.716Finansman Gelirleri33 979.226 10.784.010 140.753 7.355.484Finansman Giderleri33 -9.087.247 -11.425.145 -614.809 -630.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-20.815.383 7.141.895 -837.003 1.807.405Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.303.634 1.166.592 -174.749 1.310.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 2.303.634 1.166.592 -174.749 1.310.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.511.749 8.308.487 -1.011.752 3.117.533DÖNEM KARI (ZARARI)-18.511.749 8.308.487 -1.011.752 3.117.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-629.910 32.123 653.164 59.695Ana Ortaklık Payları-17.881.839 8.276.364 -1.664.916 3.057.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,07680000 0,03560000 -0,00720000 0,01310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.511.749 8.308.487 -1.011.752 3.117.533Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-629.910 32.123 653.164 59.695Ana Ortaklık Payları-17.881.839 8.276.364 -1.664.916 3.057.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976423BIST