***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 1.960.274 308.330.664 2.255.609 310.586.273Transferler27 1.960.274 -1.960.274Dönem Karı (Zararı)27 -1.324.587 -1.324.587 -61.263 -1.385.850Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -215.420.778 -1.324.587 307.006.077 2.194.346 309.200.423Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -208.089.634 27.021.450 342.743.772 1.604.340 344.348.112Transferler27 27.021.450 -27.021.450Dönem Karı (Zararı)27 18.449.629 18.449.629 0 18.449.629Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -181.068.184 18.449.629 361.193.401 1.604.340 362.797.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.880.804 17.112.895Dönem Karı (Zararı)18.449.629 -1.385.913Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.252.846 3.287.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 -187.399 108.121Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10,11 7.823.086 -54.626Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler232.710 573.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 232.710 52.021Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 521.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.048.179 3.004.217Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17 318.292 400.214Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 8.938.779 1.264.380Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.920.801 -2.008.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.054.381 18.242.467Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -43.121.437 1.490.418Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.275.094 13.337Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler519.293 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)26 519.293 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 10.484.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -97.396.898 -2.399.763Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 33.420.095 32.423.186Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20,21 -2.868.730 -9.344.523Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 61.913.486 119.812Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 10.754.904 -13.864.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-679.801Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.648.094 20.144.029Ödenen Faiz0 -3.031.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 232.710 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -14.882.519Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 -14.882.519FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.892.120 -2.096.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.775.724 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.667.844 -2.096.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.316 133.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.316 133.854DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.378.115 2.949.830DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.366.799 3.083.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.366.799 3.378.115Finansal Yatırımlar7 5.483.967 5.216.001Ticari Alacaklar39.102.790 27.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 36.035.743 27.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.067.047 0Diğer Alacaklar16.070.895 16.120.019İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.395.327 9.746.533İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.675.568 6.373.486Stoklar13 75.733.501 75.733.501Peşin Ödenmiş Giderler15 96.637.141 29.883.168Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 29.290 21.947Diğer Dönen Varlıklar26 4.479.280 4.435.137ARA TOPLAM240.903.663 134.814.987TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.903.663 134.814.987DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4.045.746 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.045.746 0Diğer Alacaklar11 2.066.099 741.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.066.099 741.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 314.160.042 305.170.459Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller136.778.750 136.778.750Maddi Duran Varlıklar18 9.457.254 9.641.470Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 181.332 184.515Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar181.332 184.515Peşin Ödenmiş Giderler15 759.757 0Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Diğer Duran Varlıklar26 16.806.177 16.806.177TOPLAM DURAN VARLIKLAR484.255.157 469.323.252TOPLAM VARLIKLAR725.158.820 604.138.239KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 16.228.403 12.452.679Ticari Borçlar137.273.432 103.853.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 111.584.663 72.643.480İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 25.688.769 31.209.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.251.162 4.280.530Diğer Borçlar154.861.221 95.786.218İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 108.637.689 83.075.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 46.223.532 12.710.382Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.754.904 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.754.904 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar28.436.698 28.366.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 274.999 202.927Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar28.161.699 28.163.199ARA TOPLAM348.805.820 244.738.890TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER348.805.820 244.738.890UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 5.667.844Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 748.055Diğer Borçlar11 4.077.711 1.239.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.077.711 1.239.228Uzun Vadeli Karşılıklar610.332 449.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar610.332 449.694Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 8.867.216 6.946.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.555.259 15.051.237TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER362.361.079 259.790.127ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar361.193.401 342.743.772Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Geri Alınmış Paylar (-)8 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.654 81.654Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 81.654 81.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler290.631.775 290.631.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-181.068.184 -208.089.634Net Dönem Karı veya Zararı27 18.449.629 27.021.450Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.604.340 1.604.340TOPLAM ÖZKAYNAKLAR362.797.741 344.348.112TOPLAM KAYNAKLAR725.158.820 604.138.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 469.325 21.521.779Satışların Maliyeti28 -1.074.485 -16.810.317TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-605.160 4.711.462BRÜT KAR (ZARAR)-605.160 4.711.462Genel Yönetim Giderleri30 -1.294.769 -728.427Pazarlama Giderleri30 0 -5.060Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 18.316.002 1.489.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.495.596 -2.078.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.920.477 3.389.351Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 318.292 -4.251.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8.938.779 -1.264.380FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.177.548 -2.126.484Finansman Gelirleri33 0 2.547.674Finansman Giderleri33 -1.807.118 -3.935.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.370.430 -3.514.431Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.920.801 2.128.518Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -24.502Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.920.801 2.153.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.449.629 -1.385.913DÖNEM KARI (ZARARI)18.449.629 -1.385.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -61.326Ana Ortaklık Payları18.449.629 -1.324.587Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,07930000 0,00570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.449.629 -1.385.913Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -61.326Ana Ortaklık Payları18.449.629 -1.324.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028823BIST