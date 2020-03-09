***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 28.02.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı 09.03.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.01.2020Genel Kurul Tarihi 28.02.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.02.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,4 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YEŞİL YAPI 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 YEŞİL YAPI 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜMDEM İLANI.pdf - İlan MetniEK: 3 YYAPI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 28.02.2020 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILANOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIYeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 31.01.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 28.02.2020 Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve 52728057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.02.2020 tarihli 10009 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 1.717.988 adet payın asaleten (1 payın elektronik ortamda katılmıştır) , 1.988.709,5 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 3.706.697,5 TL karşılığı 3.706.697,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ilk toplantının 31.01.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak, 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula 1 payla katılım olduğunu belirtti.MADDE 2) Şirket Ana Sözleşmesinin 7inci maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2019 ve 29833736-110.04.04-E.15897 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00051323833 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7inci maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.MADDE 3) Bağımsız Denetçinin seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.MADDE 4) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.İşbu tutanak toplantı yerinde saat 14:40'da düzenlendi ve imzalandı. 28.02.2020Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru YazmanFeyyaz Bal Yaşar Altıparmak Ersin Bengül Aslı Çağlayan PekiyiEk.Tadil MetniHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.03.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YYAPI TOPLANTI TUTANAĞI 28.02.2020.pdf - TutanakEK: 2 YYAPI TADİL METNİ 28.02.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 YYAPI HAZİRUN CETVELİ 28.02.2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN28.02.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVETTicaret Odası : İstanbul Sicil No : 166863Şirketimizin 31.01.2020 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28.02.2020 Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, Yeşil Plaza,No:15, Kat: 15,Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3.Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim KuruluYeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi içindenetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,4.Dilekler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825639BIST