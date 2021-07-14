***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 14.07.2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 16.06.2021Genel Kurul Tarihi 14.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018, 2019 ve 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,3 - 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,4 - 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu'nun 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin seçilmesinin görüşülmesi,10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018, 2019 ve 2020 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yeşil Yapı 2018-2019-2020 Yılları 2.GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Yeşil Yapı 2018_2019_2020 Yılları 2. GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 14.07.2021 TARİHİNDE SAAT 11.00'DA YAPILAN 2018-2019-2020 DÖNEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIYeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 16.06.2021 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Şirket Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 14.07.2021 Çarşamba günü saat 11.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.07.2021 tarih ve 65580198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21.06.2021 tarihli ve 10353 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 55.841 adet payın asaleten, 2.635.595,50 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.691.437,50 karşılığı 2.691.436,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ( 21.886 adet payın elektronik ortamda katıldığının tespitiyle) ilk toplantının 16.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığa ve MKK nezdinde İsmail Suna'yı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda 21.886 adet payın katıldığının bilgisini verdi.MADDE 2. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2018-2019-2020 yıllarına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.MADDE 3. Şirketin 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısımları, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.MADDE 4. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2018,2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2018, 2019 ve 2020 yılı finansal tabloları, 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.MADDE 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları 2018, 2019 ve 2020 faaliyet dönemleri için ayrı ayrı oylamaya sunuldu, yapılan oylamadaKamil Engin Yeşil 21.886 red oyuna karşılık 55.841 olumlu oyAlaittin Sılaydin 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oyYaşar Altıparmak, 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oyResul Kurt 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oyMetin Başer 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oyİle oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.MADDE 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,- ………………T. C. Kimlik No' lu Kurtuluş Akyüz,- ………………T. C. Kimlik No' lu Yaşar Altıparmak,- ………………T. C. Kimlik No'lu Alaittin SılaydınSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da- ………………T. C. Kimlik No' lu Ufuk Oltulu ve- ………………T. C. Kimlik No' lu Erman Kendibaşına,Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak teklif edildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde seçilmelerine oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE 7. Şirketimizin 2018, 2019 yıllarındaki zarar nedeniyle kar dağıtılmamasına ve 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp geçmiş yıl zararları hesabına mahsup edilmesine , oybirliği ile kabul edilmiştir.MADDE 8. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri Yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE 10. Şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildiMADDE 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018,2019 ve 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.MADDE 12. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018-2019 ve 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 500.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE 13.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018- 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.MADDE 14. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.İşbu tutanak toplantı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 14.07.2021- saat 12:00'da Zeytinburnu- İstanbulBakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru YazmanNevin Oktay Ersin Bengül Erhan Demirtaş İsmail SunaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YYAPI 2018 2019 2020 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 YYAPI 2018 2019 2020 GK HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 16.06.2021 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen şirketin 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı 14.07.2021 tarihinde saat 11.00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951138BIST