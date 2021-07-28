***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.07.2021 17:16
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı kararları 28.07.2021 tarihinde İstanbul ticaret müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
15:041.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 26,72
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:048,4999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0483
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:0410,1062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0311
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:04498,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,69
|Açılış
|: 498,45
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KTSKR
|20,02
|12.171.277
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.870.138
|% 9,85
|
|EDATA
|13,66
|121.536.952
|% 9,81
|
|IDGYO
|2,80
|15.607.740
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.229.051
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|62.801.302
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.801.302
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,02
|895.929.646
|% 6,89
|
|GARAN
|8,26
|734.453.308
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,83
|725.016.127
|% 3,98
|
|THYAO
|12,86
|487.651.458
|% 2,39
|
|PETKM
|5,66
|281.105.352
|% 0,71
|
|KRDMD
|7,83
|725.016.127
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|734.453.308
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|181.809.933
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|264.542.894
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|64.822.855
|% 0,96
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4943
|8,4999
|% -0,57
|
|Euro
|10,1015
|10,1062
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8147
|11,8740
|% -0,31
|
|Frank
|9,3017
|9,3578
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2561
|2,2674
|% -0,73
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|19,17
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,58
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,89
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,49
|
Seans Raporu
15:04
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-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 34 artarak (% 2.35 ) 1, 494
-
15:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, KRDMD
-
15:16XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
15:15EREGL
Yüzde 6.89 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 602, 437 adet işlem
-
15:13CANTE
Yüzde 5.37 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 744, 567 adet işlem