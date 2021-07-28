***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı kararları 28.07.2021 tarihinde İstanbul ticaret müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.