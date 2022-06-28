***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Tarihi 28.06.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususundaToplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,14 - . Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 YEŞİL YAPI 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 YEŞİL YAPI 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığa ve MKK nezdinde : Muhsin Danışman'ı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda 39713 adet payın katıldığının bilgisini verdi.MADDE 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verilmiştir.MADDE 3. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2021 ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı, 2021 Kasım Ayında Sayın Yaşar Altıparmak'ın vefatı ile yerine Ömürcan Avşar atanmıştır. Katılan pay sahiplerine faaliyet raporu ve atama hakkında bilgi verildi.MADDE 4. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısımları, MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.MADDE 5. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı finansal tabloları, 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu, yapılan oylamadaAlaittin Sılaydin 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oyYaşar Altıparmak,39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oyUfuk Oltulu 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oyErman Kendibaşına 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oyÖmürcan Avşar 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oyKurtuluş Akyüz 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oyİle oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.MADDE 7. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı 1 Red oyuna karşılık 91.673.542,67 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.MADDE 8. Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.MADDE 9. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2021 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2022 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 500.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 39713 red oyuna karşılık 91.633.830,67 olumlu oy oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.MADDE 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2022 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine yapılan oylamada 1 red oyuna karşılık 91.673.542,67 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE 12. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 3.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri Yapılan oylamada 39.714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.MADDE 13.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 91.673.542,67 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.MADDE 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.MADDE 15. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YEŞİL YAPI TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 YEŞİL YAPI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:1- Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 28.06.2022 Salı günü saat 12.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına,2- Toplantı gündeminin belirtilen şekilde tespit edilmesine,3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi,SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039729BIST