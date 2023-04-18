***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Tarihi 16.05.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - . Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - 03.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Hülya Akyol'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,15 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ OGK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 2022 YILI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ OGK BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.Yapılan görüşmeler neticesinde1- Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.05.2023 Salı günü saat 15.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139495BIST