***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
10.09.2020 11:43
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
21.08.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul gündeminde yer alan önemli nitelikteki işlemdeki ayrılma hakkı kullanılmadığı için süreç iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874362
BIST
16:001.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:007,4588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
16:008,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:00468,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GLRYH
|17,82
|171.769.504
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.279.417.472
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.699.124
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.638.152
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.914.878
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.163.126.714
|% -3,99
|
|FENER
|44,32
|1.279.417.472
|% -9,99
|
|GARAN
|6,87
|1.080.433.093
|% 1,63
|
|ZOREN
|2,81
|1.021.630.332
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|983.914.878
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.163.126.714
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,81
|1.021.630.332
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|317.985.701
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|295.614.249
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|842.955.668
|% -9,83
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4588
|% -0,35
|
|Euro
|8,8761
|8,8844
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6422
|9,6906
|% -0,68
|
|Frank
|8,1942
|8,2436
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9815
|1,9915
|% -0,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|13,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,06
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,56
|
Seans Raporu
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