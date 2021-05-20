***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
20.05.2021 18:32
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Şirketimizin 06.11.2020 tarihinde yapılan 2018 ve 2019 yıllarına ait genel kurul toplantısı kararları ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmediği için genel kurul süreci iptal edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 06.11.2020 tarihinde yapılan 2018 ve 2019 yıllarına ait genel kurul toplantısı kararları ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmediği için genel kurul süreci iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937049
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0362
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0035
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
18:05505,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 505,80
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.849
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3763
|% -0,43
|
|Euro
|10,2350
|10,2451
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8241
|11,8834
|% -0,11
|
|Frank
|9,2716
|9,3274
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2259
|2,2371
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|8,70
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,01
|
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|-0,45
|