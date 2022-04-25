***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.04.2022 12:38
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.04.2022 tarihinde onaylanan Şirket ortağı Kamil Engin YEŞİL'e tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 18.04.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 1,19 TL baz fiyata göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023437
BIST
14:182.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,26
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:1814,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:1815,8724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0492
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:18905,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -9,69
|Açılış
|: 906,53
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ACSEL
|39,20
|35.024.654
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,15
|256.112.013
|% 9,79
|
|KGYO
|5,13
|2.486.506
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,20
|5.113.661
|% -4,76
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,16
|2.405.556.468
|% -1,46
|
|GARAN
|14,97
|2.365.813.368
|% 5,50
|
|SISE
|17,76
|1.322.267.785
|% -0,39
|
|AKBNK
|9,27
|1.091.734.593
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,18
|1.080.296.374
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,77
|891.541.735
|% -1,33
|
|ODAS
|2,53
|616.927.596
|% -0,78
|
|YKBNK
|5,18
|1.080.296.374
|% 1,57
|
|TSKB
|2,00
|409.967.436
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|2.365.813.368
|% 5,50
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7649
|14,7730
|% 0,21
|
|Euro
|15,8509
|15,8681
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7218
|18,8157
|% -0,78
|
|Frank
|15,3467
|15,4392
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9266
|3,9463
|% 0,19
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-23,11
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-9,30
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-52,00
|
|Tam
|6.011
|6.160
|-62,58
|
|Yarım
|2.906
|2.980
|-30,27
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-15,13
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,29
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,31
|