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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.06.2020 18:33
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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 17.06.2020 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü: 
2019 yılında, Yeşil Yapı Endüstrisi  A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon A.Ş., Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ortadoğu Arazi Geliştirme ve Tic A.Ş., Yeşil Holding A.Ş., Zincir Yapı A.Ş., Ortadoğu Enerji San. Ve Tic. A.Ş., Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. ve Online Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler,  piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon A.Ş., Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ortadoğu Arazi Geliştirme ve Tic A.Ş., Yeşil Holding A.Ş., Zincir Yapı A.Ş., Ortadoğu Enerji San. Ve Tic. A.Ş., Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. ve Online Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2019 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2020 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851679


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