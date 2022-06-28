***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.06.2022 16:44
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 30.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YYAPI, TRABROVA91S5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YYAPI, TRABROVA91S5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün (28.06.2022) yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 232.707.815
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.277.046,39
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 27.021.450 -1.247.705,28
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 27.021.450 -1.247.705,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -208.089.634 -94.864.211,42
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039730
BIST