***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz olağanüstü genel kurulu 09.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.12.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.02.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.03.2020Ek AçıklamalarOlağanüstü genel kurul kararlarının 09.03.2020 tarihinde tescil edilmesi ile kayıtlı sermaye tavan güncelleme işlemi gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YYAPI Tadil Metni 03122019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825939BIST