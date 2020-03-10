***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2020 10:04
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz olağanüstü genel kurulu 09.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.12.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.03.2020
Ek Açıklamalar
Olağanüstü genel kurul kararlarının 09.03.2020 tarihinde tescil edilmesi ile kayıtlı sermaye tavan güncelleme işlemi gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YYAPI Tadil Metni 03122019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825939
BIST
11:15105.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.850,45
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
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106.495
En Düşük
105.131
11:156,1304
En Yüksek
|Değişim
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|: 6,1320
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|Önceki Kapanış
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6,1602
En Düşük
6,1264
11:156,9827
En Yüksek
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|: -0,67%
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|Açılış
|: 6,9720
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|Önceki Kapanış
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7,0586
En Düşük
6,9561
11:15328,40
En Yüksek
|Değişim
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|| -3,41
|Açılış
|: 328,40
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|4.630.123
|% 14,95
|
|GARFA
|4,51
|3.275.289
|% 11,36
|
|RAYSG
|3,51
|3.881.060
|% 10,38
|
|DGATE
|7,92
|25.350.250
|% 10,00
|
|DESPC
|5,33
|13.619.521
|% 8,78
|
|OYAYO
|5,62
|353.032
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|19.458
|% -7,33
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|TGSAS
|4,39
|1.070.997
|% -4,57
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|THYAO
|10,80
|271.979.487
|% 4,05
|
|ASELS
|28,26
|226.155.214
|% 1,80
|
|GARAN
|9,47
|135.628.298
|% 3,16
|
|ODAS
|1,90
|78.882.621
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,34
|75.808.996
|% 2,18
|
|ODAS
|1,90
|78.882.621
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,30
|45.108.781
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,39
|47.604.581
|% 2,96
|
|KARSN
|1,70
|57.551.770
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,34
|75.808.996
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9871
|8,0272
|% -0,60
|
|Frank
|6,5706
|6,6102
|% -0,61
|
|Riyal
|1,6286
|1,6368
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-17,08
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,08
|36,08
|1,72
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