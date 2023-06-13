***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.06.2023 21:31
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, SPK'nun 31.01.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-32587 sayılı yazısı ile onaylanmıştır .SPK onaylı tadil metni, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarih ve 82850686 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiş olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yeşil Yapı Sermaye Tavan Onayı Spk.pdf
EK: 2 YEŞİL YAPI TADİL METNİ TİC. BAK. ONAYLI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158481
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