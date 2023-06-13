***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 08.06.2023Ek AçıklamalarŞirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, SPK'nun 31.01.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-32587 sayılı yazısı ile onaylanmıştır .SPK onaylı tadil metni, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarih ve 82850686 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiş olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yeşil Yapı Sermaye Tavan Onayı Spk.pdfEK: 2 YEŞİL YAPI TADİL METNİ TİC. BAK. ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158481BIST