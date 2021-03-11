***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825639, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873310, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886648Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851679Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851679Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıyyapi.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822848Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıGenel Kurul / Madde 23.4Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiTOPLANTIYA GİRİŞ İÇİN ALINACAK BELGE : Madde 27- Ekseriyet anlaşabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak hissedarlar gerek kendileri ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin numaralarını gösteren bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet, normal vaziyetlerde cari olup zorlayıcı sebepler altından toplantı günü sabahına kadar usulu dairesinde başvuracak hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar birinci toplantıda nisap hasıl olmaz ise ikinci toplantı içinde geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır. Nama yazılı hisse senetleri için hisse senedini teslim mecburiyeti aranmaz.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 0,681.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni06.11.2020 tarihinde yapılan 2018-2019 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı "Madde 7: Şirketimizin 2018-2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklif oy birliği ile kabul edilmiştir."Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875804Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı28/02/2020 0 % 1,59 % 0,85 % 0,74 Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Genel kurul Olağanüstü genel kurul oduğu için gündemde böyle bir madde bulunmamaktadır. 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/82284821/08/2020 0 % 0,71 % 0,68 % 0,03 Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Genel kurul Olağanüstü genel kurul oduğu için gündemde böyle bir madde bulunmamaktadır. 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/87069906/11/2020 0 % 0,73 % 0,68 % 0,05 Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Madde:10 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886648İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)8- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet RaporlarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)9- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet RaporlarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)9- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet RaporlarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)10- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet RaporlarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)9- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı3- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet RaporlarıKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal / Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı5 - Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 7 7Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 50 3 3Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 50 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiHayır (No)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı 27.11.2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile yapılmıştır. Alaittin Sılaydın - Yönetim Kurulu Başkanı, Yaşar Altıparmak - Yönetim Kurulu Üyesi, Cengiz Dilli - Yönetim Kurulu Üyesi. Metin Başer - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Resul Kurt - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYönetim kurulu başkanının adıAlaittin Sılaydınİcra başkanı / genel müdürün adıAlaittin SılaydınYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranıYokturBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıAlaittin Sılaydın İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/11/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Cengiz Dilli İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/08/2011 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Yaşar Altıparmak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/12/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Metin Başer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750007 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Resul Kurt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750007 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYoktur.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriYoktur.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organları3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları Politikası.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiÇalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. İşe alım politikasında ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı Köşesi / Genel Kurul BelgileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı Köşesi / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerİngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı6 -Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevlerb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Yönetimin Görev Süreleri tablosu.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyetleri.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı11 - Ortaklık Yapısıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı26Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 86,2Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu5-10 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı7 - Yönetim Kurulu KomiteleriKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal / Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / Komite Çalışma EsaslarıBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Resul KURT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Metin BAŞER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Metin BAŞER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yaşar ALTIPARMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Resul KURT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Alaittin SILAYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - İsmaİl SUNA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917560BIST