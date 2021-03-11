***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
11.03.2021 20:14
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825639, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873310, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886648
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851679
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851679
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
yyapi.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822848
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Genel Kurul / Madde 23.4
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
TOPLANTIYA GİRİŞ İÇİN ALINACAK BELGE : Madde 27- Ekseriyet anlaşabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak hissedarlar gerek kendileri ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin numaralarını gösteren bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet, normal vaziyetlerde cari olup zorlayıcı sebepler altından toplantı günü sabahına kadar usulu dairesinde başvuracak hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar birinci toplantıda nisap hasıl olmaz ise ikinci toplantı içinde geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır. Nama yazılı hisse senetleri için hisse senedini teslim mecburiyeti aranmaz.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 0,68
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
06.11.2020 tarihinde yapılan 2018-2019 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı "Madde 7: Şirketimizin 2018-2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklif oy birliği ile kabul edilmiştir."
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875804
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/02/2020 0 % 1,59 % 0,85 % 0,74 Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Genel kurul Olağanüstü genel kurul oduğu için gündemde böyle bir madde bulunmamaktadır. 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822848
21/08/2020 0 % 0,71 % 0,68 % 0,03 Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Genel kurul Olağanüstü genel kurul oduğu için gündemde böyle bir madde bulunmamaktadır. 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870699
06/11/2020 0 % 0,73 % 0,68 % 0,05 Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgeleri Madde:10 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886648
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
8- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
9- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
9- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
10- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
9- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
3- Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
5 - Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 7 7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 50 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 50 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı 27.11.2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile yapılmıştır. Alaittin Sılaydın - Yönetim Kurulu Başkanı, Yaşar Altıparmak - Yönetim Kurulu Üyesi, Cengiz Dilli - Yönetim Kurulu Üyesi. Metin Başer - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Resul Kurt - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
-
Yönetim kurulu başkanının adı
Alaittin Sılaydın
İcra başkanı / genel müdürün adı
Alaittin Sılaydın
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Alaittin Sılaydın İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/11/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Cengiz Dilli İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/08/2011 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Yaşar Altıparmak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/12/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Metin Başer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750007 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Resul Kurt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750007 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Yoktur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları Politikası.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. İşe alım politikasında ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
-
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
-
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Belgileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı Köşesi / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
6 -Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Yönetimin Görev Süreleri tablosu.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyetleri.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
11 - Ortaklık Yapısı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 86,2
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
5-10 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
7 - Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Kurumsal / Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Yönetim / Komite Çalışma Esasları
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Resul KURT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Metin BAŞER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Metin BAŞER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yaşar ALTIPARMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Resul KURT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Alaittin SILAYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - İsmaİl SUNA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917560
BIST