***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.11.2022 10:11
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.11.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-12686 sayılı yazısı ile Şirketimiz paylarıi üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081540
BIST
10:344.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 86,04
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.661
En Düşük
4.567
10:3418,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:3419,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0520
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:341.043,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.043,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:34
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|13.657.580
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|46.956.409
|% 9,98
|
|BRKSN
|19,86
|3.991.083
|% 9,97
|
|TDGYO
|10,29
|3.496.470
|% 9,94
|
|SILVR
|17,34
|5.267.042
|% -9,97
|
|ETYAT
|7,05
|380.361
|% -6,00
|
|YUNSA
|70,35
|9.462.656
|% -4,55
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|SASA
|147,40
|2.468.368.794
|% 8,46
|
|HEKTS
|40,00
|1.836.191.571
|% 6,95
|
|EREGL
|38,68
|1.497.003.240
|% 2,60
|
|THYAO
|108,60
|1.370.242.369
|% 1,59
|
|PETKM
|15,70
|1.083.670.566
|% 2,68
|
|EKGYO
|5,80
|490.924.027
|% 0,35
|
|PETKM
|15,70
|1.083.670.566
|% 2,68
|
|KRDMD
|13,39
|829.637.691
|% 1,83
|
|SKBNK
|2,45
|149.453.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,37
|672.655.867
|% -0,35
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6231
|18,6299
|% 0,05
|
|Euro
|19,1180
|19,1264
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,9743
|22,0845
|% 0,15
|
|Frank
|19,3766
|19,4933
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,02
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,71
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.072
|0,00
|
|Yarım
|3.395
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,07
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,12
|
|B. Petrol
|87,68
|87,68
|0,23
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:49OZRDN
Yüzde 7.40 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158, 036 adet işlem
-
10:48YYLGD
Yüzde 5.42 oranında artışla 36.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 891 adet işlem
-
10:47AFYON
Yüzde 6.61 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 651, 606 adet işlem
-
10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, YKBNK, BIMAS
-
10:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 25 artarak (% 1.90 ) 4, 085