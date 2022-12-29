***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 16:25
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %29,90 hissesi oraninda iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde toplanan yönetim kurulu üyelerinin almış olduğu karara istinaden, İştirakimiz Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin şirket paylarının 2023 yılında halka arz edilmesi amacıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına Halka Arz edilecek payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
İştirakimiz Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091161
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1299
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.091,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.091,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6952
|18,7250
|% 0,08
|
|Euro
|19,9573
|19,9865
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,5032
|22,6160
|% 0,37
|
|Frank
|20,1783
|20,2999
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9610
|4,9859
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|9,97
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|4,30
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.360
|7.423
|33,00
|
|Yarım
|3.564
|3.628
|10,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,27
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında