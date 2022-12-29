***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %29,90 hissesi oraninda iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde toplanan yönetim kurulu üyelerinin almış olduğu karara istinaden, İştirakimiz Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin şirket paylarının 2023 yılında halka arz edilmesi amacıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına Halka Arz edilecek payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.İştirakimiz Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091161BIST