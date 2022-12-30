***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %29,90 hissesine sahip olduğu iştiraki Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin Şirket paylarının 2023 yılında halka arz edilmesi amacıyla aracı kurum sözleşmesi imzalamıştır. Halka arz başvuru sürecine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091522BIST