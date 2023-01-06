***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMüteahhitlik hizmeti verdiğimiz 2945 Ada 72 Parsel (Eski-59 Parsel) de 117.487 m2 üzerinde inşaatı tamamlanacak olan Innovia-4 projesine ilişkin bölge imar planları yenilenmesi akabinde 6.653 Konut ve 175 Adet Ticari üniteden oluşan projenin inşaat ruhsatı yenilenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095006BIST