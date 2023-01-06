***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 13:31
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Müteahhitlik hizmeti verdiğimiz 2945 Ada 72 Parsel (Eski-59 Parsel) de 117.487 m2 üzerinde inşaatı tamamlanacak olan Innovia-4 projesine ilişkin bölge imar planları yenilenmesi akabinde 6.653 Konut ve 175 Adet Ticari üniteden oluşan projenin inşaat ruhsatı yenilenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095006
BIST
14:165.232
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 115,25
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:1618,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:1619,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0240
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:161.108,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.108,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:14
|HKTM
|61,65
|59.616.091
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.504.292
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.196.846
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,28
|166.248.626
|% -7,92
|
|MARTI
|5,11
|95.736.532
|% -6,75
|
|ADEL
|128,00
|82.411.936
|% -6,64
|
|THYAO
|140,00
|7.172.896.778
|% 3,55
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|ASELS
|61,85
|5.511.245.777
|% 5,01
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,81
|1.967.059.302
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,86
|463.152.231
|% 4,76
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7572
|18,7682
|% 0,02
|
|Euro
|19,7100
|19,7375
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,1803
|22,2915
|% -0,48
|
|Frank
|19,8761
|19,9958
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9775
|5,0024
|% 0,01
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|0,13
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,42
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29VERUS
Yüzde 6.91 oranında artışla 117.60 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 156 adet işlem
-
14:28ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 832, 347 adet işlem
-
14:27AHGAZ
Yüzde 7.65 oranında artışla 92.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 095, 414 adet işlem
-
14:26YEOTK
Yüzde 7.27 oranında artışla 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 009, 717 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 5, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 75, 889.00 milyon TL de