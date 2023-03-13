***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 16:20
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz 13.03.2023 tarihinde Şirketimizin %29,90 hissesi oranında iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine şirket paylarının halka arz edilmesi amacıyla mevcut ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar vermiş olup başvuru evrakları kurula teslim edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123475
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9804
En Düşük
18,9369
18:0520,3497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0071
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.166,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.166,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9667
|18,9804
|% 0,07
|
|Euro
|20,3191
|20,3497
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,0221
|23,1375
|% -0,05
|
|Frank
|20,7082
|20,8330
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0389
|5,0642
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.886
|7.950
|-8,00
|
|Yarım
|3.852
|3.890
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|0,00
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
-
17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem