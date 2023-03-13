***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz 13.03.2023 tarihinde Şirketimizin %29,90 hissesi oranında iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine şirket paylarının halka arz edilmesi amacıyla mevcut ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar vermiş olup başvuru evrakları kurula teslim edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123475BIST