***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 09:37
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.10.2022 tarihinde Yeşil Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,94 – 0,95TL fiyat aralığından 3.929.596,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Yeşil Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.10.2022 tarihi itibariyle %1.17 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2022 0 3.929.596 3.929.596 6.687.182,03 3.929.596 % 2,84 % 2,84 % 1,17 % 1,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071964
BIST
11:023.629
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 75,72
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.632
En Düşük
3.585
11:0218,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5908
En Düşük
18,5217
11:0218,1437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
11:02995,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 995,30
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler11:00
|PENTA
|440,00
|12.997.600
|% 10,00
|
|AZTEK
|18,95
|121.459.764
|% 9,98
|
|MZHLD
|83,80
|42.406.226
|% 9,61
|
|SMRTG
|93,10
|102.435.096
|% 8,44
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|HKTM
|59,85
|32.575.038
|% -9,93
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,72
|273.017.954
|% -4,40
|
|KLRHO
|32,08
|132.548.792
|% -3,55
|
|DOKTA
|38,96
|5.597.587
|% -3,08
|
|THYAO
|89,70
|1.488.931.111
|% 1,93
|
|AKBNK
|13,57
|874.289.068
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,50
|870.639.073
|% 3,41
|
|YKBNK
|8,73
|846.673.117
|% 4,30
|
|SASA
|87,25
|714.901.199
|% -0,17
|
|ISCTR
|8,50
|870.639.073
|% 3,41
|
|YKBNK
|8,73
|846.673.117
|% 4,30
|
|EKGYO
|4,20
|367.402.997
|% 0,72
|
|AKBNK
|13,57
|874.289.068
|% 4,30
|
|TSKB
|2,52
|127.182.401
|% 2,86
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5847
|18,5872
|% 0,25
|
|Euro
|18,1316
|18,1494
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,9512
|21,0562
|% -0,09
|
|Frank
|18,5459
|18,6576
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,12
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-2,11
|
|Altın Gr.
|996
|996
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.722
|6.787
|-3,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,06
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,07
|