***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 232.707.815Ulaşılacak Sermaye (TL) 321.702.935,17Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)YYAPI, TRABROVA91S5 232.707.815 88.995.120,17 38,24328 YYAPI, TRABROVA91S5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 232.707.815 88.995.120,170 38,24328Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi KAMİL ENGİN YEŞİLBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.05.2022SPK Başvuru Tarihi 04.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 27.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 321.702.935,17 TL'ye artırılmış ve artırılan 88.995.120,17 TL sermayeyi temsil eden payların tamamı Kamil Engin Yeşil'e olan nakit borçların ödenmesini teminen muaccel alacakları karşılığında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 1,19 TL baz fiyatla 26.04.2022 tarihinde tahsisli olarak satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi bu doğrultuda 321.702.935,17 TL'ye yükselmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadil metni 27.05.22 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.30.05.2022 tarihli ve 2022/10587 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 YYAPI SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 YYAPI SERMAYE ARTIRIMI GAZETESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033379BIST