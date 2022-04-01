***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.04.2022 18:30
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 28/03/2022 tarihli gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, sözkonusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için yapılacak olan başvuru ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli 2022- 14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015193
BIST
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|124,60
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|DAPGM
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|GRNYO
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|ISKUR
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|3.499.187
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|PENTA
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|ETILR
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|TUPRS
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|2.186.565.111
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|AKBNK
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|2.177.623.713
|% 0,69
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|YKBNK
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|1.170.330.998
|% 0,74
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|PETKM
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|2.591.816.619
|% 4,10
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|KARSN
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|1.520.434.319
|% 8,55
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|Alış
|Satış
|%
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|Sterlin
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|6.157
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|2.979
|-14,05
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|Gümüş.Ons
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|24,54
|-0,27
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|Gümüş Gr.
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|11,65
|-0,05
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|104
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