***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKAMİL ENGİN YEŞİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Gruba bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği ve yöneticilik Hayır Bağımsız Üye DeğilALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yeşil Yat.Hol.A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanlığı Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMETİN BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yeşil GYO'da Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687703 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiRESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 08.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yeşil GYO'da Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687703 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıÖMÜRCAN AVŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981662BIST