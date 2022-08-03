***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 321702935.17Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 10.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yeşil Yat.Hol.A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanlığı Evet Bağımsız Üye DeğilÖMÜRCAN AVŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırUFUK OLTULU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 07.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİM KOMİTEİS RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİM KOMİTESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİHÜLYA AKYOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051655BIST