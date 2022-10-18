***YYAPI* *YGYO*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 18:22
***YYAPI******YGYO*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.10.2022 tarihinde Yeşil Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,94 – 0,95TL fiyat aralığından 3.929.596,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Yeşil Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.10.2022 tarihi itibariyle %1.17 sınırına ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2022 0 3.929.596 3.929.596 6.687.182,03 3.929.596 % 2,84 % 2,84 % 1,17 % 1,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072752
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0186
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05987,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 987,03
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5748
|18,5928
|% 0,07
|
|Euro
|18,2561
|18,2725
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9324
|21,0374
|% -0,61
|
|Frank
|18,5840
|18,6960
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9331
|4,9578
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-2,25
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.675
|6.760
|31,00
|
|Yarım
|3.252
|3.306
|17,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|89,11
|89,11
|-2,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
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17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem