Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YYAPI* *YGYO*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

18.10.2022 18:22
***YYAPI* *YGYO*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***YYAPI******YGYO*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

13.10.2022 tarihinde Yeşil Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,94 – 0,95TL fiyat aralığından 3.929.596,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte  Yeşil Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  sermayesindeki paylarımız 13.10.2022 tarihi itibariyle %1.17 sınırına  ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2022 0 3.929.596 3.929.596 6.687.182,03 3.929.596 % 2,84 % 2,84 % 1,17 % 1,17




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072752


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.842
Değişim :  -0,16% |  -6,06
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.927 En Düşük
3.805
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 169.211.706 % 10,00  
PENTA 532,40 80.282.766 % 10,00  
POLTK 784,50 23.470.339 % 10,00  
DAGHL 27,28 34.998.417 % 10,00  
ARMDA 174,90 8.111.890 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5748 18,5928 % 0,07  
Euro 18,2561 18,2725 % -0,11  
Sterlin 20,9324 21,0374 % -0,61  
Frank 18,5840 18,6960 % -0,04  
Riyal 4,9331 4,9578 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -2,25  
Altın Gr. 987 987 0,36  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.675 6.760 31,00  
Yarım 3.252 3.306 17,00  
Çeyrek 1.629 1.655 10,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,62 -0,05  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,00  
B. Petrol 89,11 89,11 -2,51  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru