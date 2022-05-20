***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.05.2022 09:18
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., YYLGD.E işlem koduyla 20/05/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 12,5 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031366
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1259
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9678
En Düşük
15,8375
18:0516,9180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0818
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05946,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,31
|Açılış
|: 946,82
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
947,84
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|VAKKO
|12,73
|14.867.358
|% 0,00
|
|YUNSA
|28,74
|22.445.133
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|VAKKO
|12,73
|14.867.358
|% 0,00
|
|YUNSA
|28,74
|22.445.133
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|27.537.485
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9583
|15,9678
|% 0,79
|
|Euro
|16,8995
|16,9180
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,8421
|19,9416
|% 0,50
|
|Frank
|16,3598
|16,4583
|% 0,64
|
|Riyal
|4,2396
|4,2609
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,04
|
|Altın Gr.
|946
|946
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,26
|